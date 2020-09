Il Milan non sbaglia e rispetta il pronostico, superando a domicilio gli irlandesi dello Shamrock Rovers

Nessun intoppo per il Milan di Stefano Pioli. Tutto secondo i piani contro lo Shamrock Rovers, che si arrendono alle firme di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Lo svedese – su assist di Calhanoglu – firma il vantaggio rossonero in Irlanda al 23′, tornando così al gol in Europa con la maglia del Milan 3137 giorni dopo l’ultima volta, il 15/02/2012 nel 4-0 contro l’Arsenal. Ottimo il palleggio della squadra di Pioli, che capitalizza nella ripresa con la rete di Calhanoglu al 67′. Il Diavolo fa vedere ottime cose, soprattutto nei metri finali e in fase di rifinitura, nella qualità del palleggio. Esordio per Tonali e Brahim Diaz. Alla fine il 2-0 è punteggio comodo, anche se Donnarumma viene scomodato più di una volta in maniera importante, e permette al Milan di approdare al terto turno preliminare di Europa League: giovedì prossimo gli avversari saranno i norvegesi del Bodo-Glimt a ‘San Siro’.