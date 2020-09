Genoa, UFFICIALE: Agudelo allo Spezia, dal Sassuolo c’è Goldaniga

Doppia operazione per il Genoa: i rossoblù acquistano Goldaniga dal Sassuolo e cedono allo Spezia il colombiano Agudelo

Genoa scatenato sul mercato. Dopo l’acquisto di Milan Badelj dalla Lazio, il club rossoblù ha acquistato anche Edoardo Goldaniga dal Sassuolo. Il difensore arriva a titolo temporaneo dal club neroverde, che ha ufficializzato la cessione ai liguri in prestito con diritto di riscatto.

Genoa però attivo anche sul fronte cessioni: i rossoblù hanno infatti ceduto, anche in questo caso in prestito, il colombiano Kevin Agudelo allo Spezia. Il classe 1998 aveva concluso la stagione con la maglia della Fiorentina. A comunicarlo la società neopromossa, che ha regalato a mister Italiano un innesto in più per la linea mediana.