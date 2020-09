Serie A femminile, Milan-Juventus a San Siro il 5 ottobre

Per la prima volta nella storia del calcio femminile italiano lo stadio di San Siro ospiterà una gara di campionato: il 5 ottobre ci sarà Milan-Juventus

Una giornata storica per il calcio femminile italiano. Il movimento è in costante crescita e lunedì 5 ottobre, alle 20.45, lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro sarà per la prima volta teatro di una gara di Serie A femminile. E’ infatti ufficiale la decisione di disputare la sfida tra Milan e Juventus nella scala del calcio. La sfida è una delle più attese della Serie A femminile, con rossonere e bianconere che sono, insieme alla Fiorentina, le grandi favorite per la vittoria dello scudetto.

