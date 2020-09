Il Manchester United ha messo nuovamente gli occhi in Serie A per rinforzare la fascia sinistra, per cui il sogno resta Sancho

Jadon Sancho resta il sogno proibito di mezza Europa, Manchester United in testa. I Red Devils sembravano a un passo dal talento inglese, poi il rinnovo con il Borussia Dortmund che ha messo a tacere le voci, almeno per qualche settimana. L’ex enfant prodige del City, infatti, resta nel mirino dello United, che però torna a scontrarsi con la richiesta da 120 milioni di euro dei tedeschi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per questo a Manchester stanno guardando anche ad altri profili, sicuramente meno costosi e meno suggestivi in alcuni casi mettendo da parte – almeno per ora – il sogno Sancho. Le strade portano a due vecchi obiettivi, entrambi in Serie A: come riporta ‘The Telegraph’, il primo è Ivan Perisic, l’altro è Douglas Costa. Insieme ai due giocatori di Inter e Juventus, però, figura nell’elenco anche Garethe Bale, fuori dal progetto tecnico del Real Madrid. Il croato si sta allenando alla Pinetina con i nerazzurri dopo la vittoria della Champions col Bayern Monaco e il mancato riscatto, ha una valutazione da 15-20 milioni. Ce ne vogliono più o meno il doppio, invece, per il brasiliano della Juve. Secondo ‘The Times’, inoltre, Bale accetterebbe anche un trasferimento in prestito.