Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: Benassi al Verona

Marco Benassi lascia la Fiorentina e si trasferisce ufficialmente al Verona: il comunicato con tutti i dettagli dell’operazione

Operazione conclusa: Fiorentina e Verona hanno formalizzato il trasferimento alla corte di Juric di Marco Benassi. Dopo tre anni in maglia viola, il centrocampista ex Torino va in Veneto in prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato diramato dal club del presidente Setti: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da ACF Fiorentina – con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive di Marco Benassi, centrocampista classe 1994”.

“Da oggi Marco Benassi è un nuovo centrocampista dell’Hellas Verona FC – conclude la nota pubblicata sul portale del club veneto -, che gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù”.