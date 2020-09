Addio Inter ma Godin resta in Serie A, le ultime di calciomercato sulla volontà del difensore

Inserito nella lista dei possibili partenti, Godin vaglia la migliore soluzione per il suo futuro. Dopo una stagione altalenante, il difensore, riporta ‘ESPN’, avrebbe in mente l’idea di lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. La sua volontà, però, sarebbe quella di restare in Serie A trovando un club disposto ad assecondare la sua richiesta di un contratto biennale.

Anche la società nerazzurra, dal canto suo, ha già messo in conto la possibile cessione del difensore e non sembra opporsi alla sua scelta. Clicca qui per ulteriori novità.

