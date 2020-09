Qualificazioni Europei Under 21, Svezia-Italia 3-0: naufragio degli azzurrini

Qualificazioni Europei Under 21, Svezia-Italia 3-0: la truppa di Nicolato perde malamente e vede complicarsi il girone

L’Italia Under 21 frena bruscamente nelle qualificazioni agli Europei di categoria del prossimo anno. Sconfitta netta per 3-0 in casa dei pari età della Svezia, che regolano gli azzurrini con la doppietta di Almqvist (12′, 29′) e con la rete di Henriksson (51′). La squadra di Nicolato rimane così al secondo posto nella classifica del girone a quota 13 punti, alle spalle dell’Irlanda a quota 16 (che però ha una partita in più) e con un solo punto di vantaggio sull’Islanda che è a 12 punti.