Coronavirus, prorogate le misure anti-Covid: Conte firma il Dpcm

Prorogate per un altro mese le misure anti-Covid: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm

Confermate le anticipazioni della vigilia: restano in vigore per un altro mese le misure di contenimento anti-Covid previste dal DPCM del 7 agosto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto che proroga fino al 7 ottobre le misure attualmente valide.

Tra le novità, la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, anche per chi arriva da Paesi per i quali le frontiere italiane erano chiuse. Per ricongiungersi occorrerà attestare di andare a vivere con una persona con cui si ha una relazione stabile e sottostare ad una quarantena di 14 giorni. Prorogata la chiusura degli stadi fino al 7 ottobre.