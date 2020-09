Calciomercato Benevento, altri rinforzi in arrivo per Pippo Inzaghi: doppio affare possibile in Serie A

Il Benevento continua in una importante campagna di rafforzamento. Dopo i colpi Glik, Ionita e Lapadula, la squadra campana ha in mano l’accordo per Dabo della Fiorentina a centrocampo. In vista lo scambio con il giovane Gentile (classe 2003), con un conguaglio a favore del Benevento. In più, si sta trattando con il Torino per un altro rinforzo nel reparto offensivo, vale a dire Iago Falque. Lo spagnolo è infatti tra i cedibili in casa granata.