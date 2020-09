Napoli, De Magistris: “Stadi, apriamo a un terzo degli spettatori”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, auspica una riapertura degli stadi al pubblico: le parole del primo cittadino partenopeo

L’eventuale riapertura degli stadi in vista del ritorno del campionato di Serie A è uno dei temi caldi del momento. Dice la sua in merito anche Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che a ‘Radio 24’ ha dichiarato: “Bisogna trovare un punto di equilibrio e responsabilizzare i tifosi. Credo si possa riaprire gli stadi ad un terzo della capienza, ad esempio il San Paolo di Napoli potrebbe ospitare 20mila spettatori invece di 60mila, evitando gli assembramenti. Ogni tifoso potrebbe stare a tre metri di distanza l’uno dall’altro. Non possiamo rinunciare oppure fare come le discoteche. Se si riparte senza tifosi allora è meglio chiudere il campionato”.

