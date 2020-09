Calciomercato.it vi offre il match della ‘Cruijff Arena’ fra le Nazionali di Mancini e Lodeweges in tempo reale

L’Italia fa visita all’Olanda ad Amsterdam in una gara già decisiva valida per la seconda giornata del gruppo 1 della Serie A di Nations League. Reduci dal pareggio casalingo contro la Bosnia, gli Azzurri di Mancini non possono permettersi altri passi falsi per non compromettere la vittoria del girone. Gli Oranje di Lodeweges, invece, vogliono bissare il successo sulla Polonia per mettere già una seria ipoteca sulla final four. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Cruijff Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

OLANDA (4-3-3): Cilessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. CT Lodeweges

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Insigne. CT Mancini

CLASSIFICA: Olanda punti 3, Bosnia 1, ITALIA 1, Polonia 0.