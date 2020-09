Il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, che tanto piace all’Inter di Antonio Conte

Tanguy Ndombele è uno degli obiettivi dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, sempre più vicini ad Arturo Vidal, vogliono rafforzare ulteriormente il centrocampo e dopo aver perso Sandro Tonali, che ha scelto il Milan, guardano con attenzione alla Premier League.

In cima alla lista del tecnico italiano c’è certamente Kante ma trattare con il Chelsea non è mai facile e per il calciatore servono davvero tanti soldi.

Altro elemento che interessa è – come detto – Ndombele, che dopo una stagione deludente può lasciare il Tottenham. Anche in questo caso strapparlo agli Spurs non sarà facile. Il prezzo del cartellino non è certo basso e dalla Spagna non giungono buone notizie.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, sul centrocampista ci sarebbe, infatti, anche il Manchester United, che ha la possibilità di soddisfare le richieste del Tottenham. Ndombele nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Juventus.