Inter, senti l’ex: “La società non è uscita bene dalla vicenda Conte”

Bruno Bolchi, ex giocatore dell’Inter, ha parlato dell’attuale situazione in casa nerazzurra, soprattutto in merito alla permanenza a Milano di Antonio Conte, ex allenatore di Juventus e Chelsea

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, Bruno Bolchi, ex giocatore della Beneamata, ha parlato della vicenda Conte in casa Inter e della sua permanenza dopo la sconfitta in finale di Europa League: “Sono rimasto deluso dal comportamento della società, non ne è uscita bene”.

Bolchi ha poi aggiunto: “Ora mi auguro che l’Inter faccia una campagna acquisti di alto livello, ho qualche dubbio sulla loro età, ma sono tutti nomi graditi ad Antonio Conte, inoltre la Juventus deve rifondare, questo può essere un vantaggio”.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!