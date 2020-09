Dopo la sfida di ieri sera contro la Spagna, Havertz ha lasciato il ritiro e nelle prossime ore il suo trasferimento al Chelsea verrà completato

Panchinaro non utilizzato nella gara di ieri contro la Spagna, Kai Havertz ha lasciato questa mattina il ritiro della Germania di Stoccarda. Il campioncino tedesco, informa il sito ufficiale della ‘DFB’, è volato in Inghilterra per completare il suo trasferimento al Chelsea. Il club inglese a inizio settimana ha raggiunto un accordo con il Bayer Leverskusen sulla base di circa 80 milioni di euro più bonus. Atteso a Londra per completare le visite mediche e firmare il contratto, il 21enne sarà il fiore all’occhiello di una campagna acquisti di altissimo livello, che comprende anche i nomi di Chilwell, Thiago Silva, Ziyech e Werner.

