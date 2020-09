Tornano a salire i contagi da coronavirus, come registrato dal bollettino diramato oggi 2 settembre dalla Protezione Civile

Dopo il leggero calo di ieri, tornano a salire i contagi da coronavirus: come riportato dal consueto bollettino della Protezione Civile di oggi 2 settembre 2020, 1326 sono i nuovi casi rispetto a ieri (+978). I decessi sono invece 6, in leggera diminuzione rispetto a ieri (+8). Rispetto a ieri sono 257 le persone dimesse mentre ieri erano state 291 e attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 27.817 (+1.063, ieri +676). Il numero dei tamponi, però, è salito sensibilmente: oggi effettuati 102959 test in confronto agli 81050 di ieri 1 settembre. Il conto dei totali positivi da quando è iniziata l’epidemia sono 271.515 mentre i decessi sono in totale 35.497. Attualmente sono 1437 i pazienti ricoverati con sintomi (+57, ieri +92), di cui 109 in terapia intensiva (+2, ieri +13). La Lombardia è la regione con più casi (237), poi Veneto (163), Lazio (130), Campania (117) ed Emilia-Romagna (107).