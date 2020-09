SONDAGGIO CM.IT – Niente Italia, i due big della difesa all’estero

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it hanno votato dove vorrebbero vedere Skriniar e Koulibaly in futuro

Un futuro tutt’altro che certo e una forte possibilità che possano lasciare la Serie A. La permanenza in Italia di Skriniar e Koulibaly sembra essere sempre più complessa. I due giocatori sono in lista di sbarco, ma la maggioranza dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it preferirebbe vederli all’estero entrambi. Lo ha affermato il 50,3%. Il 24,8% vorrebbe vederli alla Juventus, mentre il 15,4% dei votanti vorrebbe vedere Koulibaly all’Inter. Soltanto il 9,4% vorrebbe invece che Milan Skriniar vestisse la maglia del Napoli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊

Due big come #Skriniar e #Koulibaly sono finiti in lista di sbarco. Piacciono all'estero ma in Italia in quale squadra vi piacerebbe vederli?

— calciomercato.it (@calciomercatoit) September 1, 2020