Non si ferma il Monza di Adriano Galliani, che in queste ore ha annunciato in prima persona l’ennesimo acquisto di prestigio. Il dirigente brianteo parla anche di Pirlo e Ibrahimovic

C’è tanta attesa per quella che sarà la stagione del Monza in Serie B. Di certo la squadra di Brocchi è tra le possibili sorprese e potenzialmente favorita almeno per un posto nei playoff. L’obiettivo dichiarato resta quello del doppio salto in Serie A e con un calciomercato così niente sembra impossibile. In queste ore è arrivato anche il nono colpo messo a segno da Adriano Galliani: “Abbiamo preso Bettella e lo annunceremo domani. Un difensore centrale straordinario che arriva dall’Atalanta. Sono orgoglioso del fatto che un calciatore del Monza sia in Under 21, ben 23 anni dopo Abbiati che poi presi la stagione successiva al Milan”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Galliani e Berlusconi sperano sia di buon auspicio, così come l’amichevole in programma sabato a San Siro contro il Milan dove rincontrerà Zlatan Ibrahimovic: “Un deja vù, guarda caso lo stesso giorno di dieci anni fa. Lui è straordinario, gli ho inviato un messaggio chiedendogli la maglia dopo la partita, anche se è rossonera va più che bene. Lui mi ha subito risposto ‘bravo'”. Nell’intervista a ‘Sky Sport’ dell’ex ad rossonero spazio anche per una considerazione su Andrea Pirlo: “Quando l’ho visto era un mercoledì e dopo due giorni è diventato l’allenatore della Juventus. Gli ho detto che è un predestinato e che avrebbe fatto carriera, ma non credevo così in fretta. In ogni caso la mia speranza è vedere il Milan in Champions e il Monza in Serie A“. Le premesse di questo calciomercato fanno di certo ben sperare.