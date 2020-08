Coronavirus, il bollettino del 29 agosto fa registrare il nuovo record di tamponi: quasi 100mila, ecco l’aumento dei contagi

La Protezione Civile e il Ministero della Salute diramano il bollettino del 29 agosto per l’emergenza coronavirus. Il bilancio odierno porta il nuovo record di tamponi: ben 99.108. I nuovi positivi sono 1444, positivo il dato dei decessi con una sola nuova vittima rispetto a ieri. I guariti aumentano di 1322 unità. 10 ricoveri complessivi in meno (1.168 contro 1.178), ma 5 unità in più in terapia intensiva (79 rispetto alle 74 di ventiquattr’ore fa).