Calciomercato Cagliari, altro colpo: vicino Luvumbo

Il Cagliari vicino a Zito Luvumbo, attaccante esterno dell’Angola: arriverà a titolo definitivo dal Primero de Agosto

Dopo Marin, il Cagliari compra ancora. Come riferisce ‘Sky Sport 24’, il club rossoblù è vicino all’acquisto dal Primero de Agosto di Zito Luvumbo. Affare da 800mila euro per il 18enne attaccante esterno angolano che potrebbe presto firmare con la società sarda.

Luvumbo, classe 2002, è un mancino che gioca sull’out mancino. Per strappare il sì del club angolano, il Cagliari ha concesso anche una percentuale sulla futura rivendita. Si aspetta l’ok della verifica dei documenti, poi il giovane si metterà in viaggio per sbarcare in Italia: visite mediche e firme i prossimi passi che lo aspettano prima di mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco.