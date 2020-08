Calciomercato Roma, il vicepresidente della Federcalcio polacca Kozminski rilascia dichiarazioni importanti su Milik ma anche su Piatek

Nel corso della diretta web di Calciomercato.it di questa sera, Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio della Polonia, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro di Milik e Piatek, entrambi al centro di rumours di mercato. “Per me sicuramente è una situazione spiacevole, quella del tira e molla tra il Napoli e il giocatore – ha spiegato su Milik – Spero sia per il club che per lui che il tutto finisca presto. Capisco lui che vuole andare alla Juventus, ma deve accettare il volere della società. Di sicuro, ormai ci siamo, non si può più andare avanti in questo modo. Milik alla Roma? Me lo auguro, non sta più bene dove si trova”. Milik, nelle ultime ore, ha effettivamente aperto al trasferimento alla Roma, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. Sull’altro bomber polacco, Kozminski ha affermato: “Piatek alla Fiorentina? Credo sia molto difficile, l’Hertha Berlino lo ha pagato una cifra importante e non accetterà di cederlo in prestito”.