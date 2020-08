Basket NBA, i playoff ripartono dopo tre giorni di stop: è UFFICIALE

Basket NBA, dopo tre giorni di stop ripartono i playoff: il comunicato congiunto da parte di NBA e NBPA

Dopo tre giorni di stop si torna in campo domani: ufficiale dunque la ripartenza dei playoff NBA. Lega e i giocatori hanno fatto sapere che saranno diverse le nuove iniziative intraprese per continuare a far sentire la propria voce in favore dei diritti della popolazione afroamericana. Tutti i giocatori in rappresentanza delle 13 squadre presenti ad Orlando hanno concordato di ripartire sabato 29 agosto. Una decisione arrivata con l’idea di promuovere in maniera diversa le azioni portate avanti dalla NBA nei confronti delle problematiche razziali che affliggono gli Stati Uniti.

Per questo sarà istituita una vera e propria commissione con rappresentanti di tutte le parti in causa, chiamata ad agire per aumentare l’accesso al voto della popolazione afroamericana, gestendo iniziative sia a livello educativo e sociale, focalizzandosi anche sulla riforma del sistema di polizia americano. Ogni franchigia ha assunto l’impegno di lavorare attivamente a livello politico nella propria città e comunità per rendere il più semplice possibile l’accesso al voto.