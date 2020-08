SONDAGGIO CM.IT – Inter o Juve? Ecco la destinazione ideale per Messi!

Lionel Messi in procinto di lasciare il Barcellona, Inter e Juventus su di lui: gli utenti di Calciomercato.it votano la migliore destinazione

Lionel Messi è l’uomo del mercato, la sua volontà di lasciare il Barcellona fa rumore. Il fuoriclasse argentino fa gola a molte squadre, comprese Inter e Juventus. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe la destinazione più opportuna per la ‘Pulce’. Nel nostro sondaggio su Twitter, però, né nerazzurri né bianconeri la spuntano. Il 47,9% riterrebbe per lui ideale un trasferimento al Manchester City, alle dipendenze di Guardiola. Per il 26,8% dovrebbe trasferirsi all’Inter e sfidare Cristiano Ronaldo, solo per il 20,2% dovrebbe comporre una coppia da sogno alla Juve con il portoghese. Appena il 5% lo vedrebbe bene al Psg.