Formula 1, UFFICIALE: quattro nuovi GP in calendario

Quattro nuovi Gp nel calendario di Formula 1, torna il Gp di Turchia, il campionato terminerà il 13 dicembre

Novità importante nel campionato mondiale di Formula 1 2020. Travolto dall’emergenza Coronavirus, il calendario è stato rivoluzionato in questa stagione. Tanti Gp annullati e tanti nuovi inseriti in calendario, con ritorni di storici circuiti e Gran Premi. Da Imola al Portogallo ed ora anche la Turchia. Sono infatti state ufficialmente inserite quattro nuove gare, in programma dal 15 novembre al 13 dicembre.

Portimao non sarà dunque l’ultima tappa: il 15 novembre si correrà in Turchia, ad Istanbul. Poi doppio appuntamento in Bahrein, il 29 novembre e il 6 dicembre, rispettivamente per il Gp del Bahrein e il Gp del Sakhir, che si correrà sullo stesso circuito (come già successo in Austria e Inghilterra). Tappa finale ad Abu Dhabi il 13 dicembre, sul circuito di Yas Marina.