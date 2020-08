Calciomercato, ESCLUSIVO: due club di Serie A sullo svincolato Atik

Torino e Fiorentina interessati a Baris Atik, trequartista turco-tedesco classe ’95 nelle ultime due stagioni alla Dynamo Dresda

Possibile futuro in Serie A per Baris Atik. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, al trequartista con doppio passaporto tedesco e turco sono interessati Fiorentina e Torino. Entrambi potrebbero presto presentare una offerta, sfidando ufficialmente la concorrenza al momento rappresentata da Galatasaray e Getafe. Atik è la classica ‘occasione’ di mercato, essendo senza squadra e quindi ingaggiabile a costo zero. Le ultime due stagioni le ha trascorse alla Dynamo Dresda, tra Bundesliga e Bundesliga 2. Il classe ’95, 169cm di altezza, vanta trascorsi pure all’Hoffenheim e allo Sturm Graz.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, UFFICIALE: colpo per Giampaolo