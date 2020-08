Calciomercato Roma, UFFICIALE l’arrivo di Pedro: firma fino al 2023

La Roma ha ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Pedro, che ha lasciato il Chelsea e oggi ha svolto le visite mediche

Oggi ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, ora è arrivata anche l’ufficialità. Pedro Rodriguez è un nuovo giocatore della Roma, ingaggiato a parametro zero dopo l’addio al Chelsea. L’accordo era arrivato diverse settimane fa, poi il closing per il passaggio di proprietà, oltre all’estate e all’infortunio alla spalla, avevano lasciato l’annuncio in stand-by. Lo spagnolo è il primo acquisto della nuova era di Dan Friedkin: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Pedro Rodriguez Ledesma. Il 33enne spagnolo arriva a titolo gratuito dopo aver giocato al Chelsea nelle ultime cinque stagioni e ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2023“, si legge sul comunicato dei giallorossi.

“Sono felice di essere qui a Roma”, ha dichiarato Pedro nella sua prima intervista in giallorosso. “Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici”. Poi le parole dell’ad Fienga: “È per noi un privilegio poter accogliere nella famiglia giallorossa un calciatore dello spessore di Pedro. L’augurio che rivolgiamo a lui e a noi stessi è che possa ampliare con l’AS Roma il suo straordinario curriculum di successi”.