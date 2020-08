Apprensione per Adriano Bonaiuti, preparatore dei portiere dell’Inter: in sella alla sua bici si è scontrato con un Suv, è grave

Preoccupazione per Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter. Incidente in bici ieri a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. L’ex estremo difensore di Juventus, Sambenedettese e Padova è andato a finire contro un Suv che stava uscendo in retromarcia da un cancello. Bonaiuti ha sfondato il lunotto posteriore del veicolo e poi è finito sull’asfalto. Trasportato in ospedale con l’elicottero in codice rosso: ricoverato ad Ancona, dopo essere stato rianimato è ora cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Il preparatore dei portieri dell’Inter era arrivato a Grottammare, dove risiede, dopo la fine della stagione dei nerazzurri con la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia.