Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 953 casi. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registra un incremento di 953 casi, frutto però di un sensibile calo del numero di tamponi effettuati, 45.914, esattamente 21.457 in meno rispetto a ieri (1210 nuovi casi). Sono 4 i decessi, mentre i guariti sono 192, per un totale di 205.662. 65 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Sono infine 1.045 (+74) i ricoverati con sintomi.

