Calciomercato, Cagliari in corsa per lo scarto dell’Ajax: 12 milioni

Il club di Giulini pensa ad un altro regalo a Di Francesco: piace il rumero Marin dell’Ajax. Concorrenza estera

Il Cagliari pensa in grande in vista della prossima stagione. Per questo, come riportato dal quotidiano olandese ‘De Telegraaf’, i sardi avrebbero bussato alle porte dell’Ajax per chiedere informazioni su Razvan Marin, centrocampista classe 1996 della Nazionale rumena che non rientra nei piani del tecnico ten Hag. I ‘Lanceri’, tuttavia, non sembrano disposti a fare sconti e vorrebbero ricavare 12 milioni di euro dalla sua cessione. I rossoblu ci pensano, ma dovranno fare i conti anche con la concorrenza dei francesi del Rennes e dei belgi del Club Bruges, che disputeranno la prossima Champions League.