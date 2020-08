Arsenal, UFFICIALE: riscattato l’ex Inter Cedric Soares

L’Arsenal ha riscattato il laterale portoghese ex Inter Cedric Soares. È ufficiale

Cedric Soares, terzino portoghese ex Inter, è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal. I ‘Gunners’ hanno annunciato attraverso una nota il riscatto del 28enne dal Southampton e quello di Pablo Mari dal Flamengo. Entrambi i giocatori erano arrivati a Londra in prestito nello scorso gennaio e sono ora definitivamente di proprietà del club inglese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Ecco come finirà fra l’Inter e Conte

Calciomercato, Chilwell-Tagliafico: l’Inter vigila | Le ultime di CM.IT