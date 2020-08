Torino, Rodriguez: “Il club ha fatto tanto per me”

Ricardo Rodriguez si presenta da nuovo giocatore del Torino: “Il club ha fatto tanto. Giampaolo mi conosce, voglio giocare e aiutare i giovani”

Il primo nome della nuova gestione di Marco Giampaolo al Torino è Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, acquistato a titolo definitivo dal Milan, è stato espressamente richiesto dal nuovo tecnico ed è stato presentato nella giornata di oggi. “Sono contento della fiducia che il club ha avuto in me. La società ha fatto tanto per me e voglio ripagarla”.

Su Giampaolo: “Il mister mi conosce. Lui è uno che sa far giocar bene le sue squadre e in carriera ha fatto molto bene”. Infine sulla sua stagione: “Spero di poter giocare quante più gare possibili. Ho giocato in club importanti e posso aiutare la squadra e i giovani. Darò tutto me stesso”.