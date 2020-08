La rottura tra Liverani e il Lecce, pronto a puntare su Eugenio Corini, ha reso ancora più intenso un weekend incandescente riguardo alle panchine che ancora non sono certe in serie A.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i dubbi di Liverani, che hanno fatto infuriare il Lecce, sono figli dell’ipotesi Parma, un’opzione che potrebbe anche concretizzarsi nel corso di questa settimana. Il club emiliano lunedì inizia la preparazione ma la permanenza di D’Aversa non è ancora certa.

Da Italiano a Liverani, il giro di panchine che parte dallo Spezia

Stasera si completerà il quadro delle partecipanti alla serie A 2020-21 con la sfida di ritorno tra Spezia e Frosinone. Il Genoa del direttore sportivo Faggiano attende Vincenzo Italiano, lo Spezia vuole un indennizzo, il quadro può cambiare in relazione al risultato della sfida-promozione contro il Frosinone.

Tra Preziosi e Liverani è finita male, la principale alternativa ad Italiano è Massimo Carrera. Liverani pensa al Parma, il direttore sportivo Carli voleva portarlo già a Cagliari prima che il club rossoblù puntasse su Di Francesco e ci fosse poi la separazione con il dirigente toscano. Sarà un weekend importante, la serie A in questa stagione anomala è al giro di boa, sull’asse Genoa-La Spezia-Parma le ultime novità in panchina.

Se il presidente dello Spezia Volpi dovesse dare il via libera ad Italiano per il Genoa, Liverani potrebbe diventare un’opportunità concreta anche per la società ligure soprattutto in caso di promozione in serie A.

