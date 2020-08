Calciomercato, niente colpo a costo zero | Longstaff snobba la Serie A

Udinese, Milan e Inter erano sulle tracce del giovane centrocampista inglese in scadenza di contratto con il Newcastle

Un paio di mesi fa Inter e Milan stavano dando vita ad un derby di calciomercato per Matty Longstaff, 20enne centrocampista inglese che si è svincolato a fine stagione con il Newcastle. Poi ha fatto il suo ingresso in scena l‘Udinese, che sembrava aver sorpassato i due club meneghini ed essere andata oltre i semplici sondaggi per provare a portarlo in Italia. Ma probabilmente nessuno la spunterà: secondo il tabloid britannico ‘The Times’, infatti, Longstaff avrebbe snobbato le proposte dalla Serie A e si sarebbe convinto dal manager Steve Bruce a rinnovare il contratto con i ‘Magpies’.

