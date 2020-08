Calciomercato Inter, Conte sorride: vicinissimo Emerson Palmieri

Emerson Palmieri pronto al ritorno in Italia, in nerazzurro. L’Inter deve solo provare ad abbassare il costo del suo cartellino. Ma la trattativa potrebbe concludersi a breve

La testa alla finale di Europa League col Siviglia, ma un occhio vigile anche al calciomercato. L’Inter di Antonio Conte pianifica già la prossima stagione e mette alle strette il Chelsea per Emerson Palmieri. C’è un affare in ballo che ha tutte le carte in regola per concludersi nelle prossime ore.

Unico scoglio ancora da superare, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino che il Chelsea ha fissato a 30 milioni di euro. Troppi per l’ex terzino della Roma: i nerazzurri vogliono spendere meno, ma l’intenzione di portare a Milano l’esterno nel giro della nazionale c’è eccome. L’affare è in procinto di chiudersi, la volontà del giocatore è quella di riassaporare la Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, non solo Inter | Dalla Spagna: Messi gratis!

Calciomercato, Inter pronta a blindare Barella | Rinnovo fino al 2025!