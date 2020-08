Seconda semifinale di Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk determinerà l’avversaria del Siviglia in finale

Dopo aver concluso il campionato al secondo posto, Antonio Conte è ad un solo passo dal regalare ai nerazzurri un’altra finale europea. In programma alle 21, Inter-Shakhtar Donetsk sarà guardata con estremo interesse dal Siviglia, primo finalista dopo aver battuto il Manchester United in rimonta. Trascinati da un Lukaku in forma strepitosa, i nerazzurri dovranno fare attenzione soprattutto al mix tra esuberanza ed esperienza internazionale della squadra ucraina, che ha in Junior Moraes, intervistato da Calciomercato.it, il terminale offensivo. La nostra redazione seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Shakhtar

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All. Castro