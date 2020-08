Closing Roma, ci siamo | Friedkin in call dagli USA

Closing in atto a Roma. Friedkin è in call direttamente dagli Stati Uniti per concludere il passaggio di proprietà

Giornata importante per la Roma. Da James Pallotta a Friedkin, ci siamo. Come riporta ‘Sky Sport’, presso uno studio notarile in via dei due Macelli avverrà il fatidico closing che sancirà l’ingresso della nuova proprietà. Friedkin sarà in call dagli Stati Uniti, assistito dai legali dello studio Chiomenti, mentre da pochi minuti sono arrivati presso lo studio notarile il vicepresidente Mauro Baldissoni e il Ceo Guido Fienga.

