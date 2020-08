Barcellona, decisa la data delle elezioni: Bartomeu non si dimetterà

Caos in corso a Barcellona dopo la pesante eliminazione in Champions per mano del Bayern. Intanto è stata decisa la data delle elezioni

Il pesante KO contro il Bayern Monaco in Champions ha dato il via ad una serie di inevitabili conseguenze in casa Barcellona a partire dal cambio di panchina. Da risolvere anche i nodi societari con le tante voci intorno al nome del presidente Bartomeu che secondo quanto riferito da ‘Sport’ non si dimetterà dalla sua carica e dunque terminerà il proprio mandato. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione del club catalano dopo un’intensa discussione in cui sono state valutate alcune opzioni. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Alla fine il cda ha sostenuto Bartomeu con le elezioni per la presidenza del Barça che dunque si svolgeranno il prossimo 15 marzo. Tutto questo però è in attesa anche dell’Assemblea dei delegati, originariamente prevista per il prossimo ottobre. Tale assemblea deve approvare la composizione economica della stagione in corso e il bilancio della prossima. Una decisione che se non avallata potrebbe portare ad una accelerazione degli eventi con le dimissioni che a quel punto non sarebbero escluse.

