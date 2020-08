Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato dell’attuale gestione del gruppo Suning e della famiglia Zhang, ma anche del futuro di Lionel Messi, stella del Barcellona

Intervistato ai microfoni de ‘Il Quotidiano Sportivo’, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato del sogno Lionel Messi, stella del Barcellona accostato alla Beneamata in vista della prossima finestra di calciomercato: “Ormai della squadra nerazzurra io sono soltanto un semplice tifoso e non ho informazioni di carattere riservato. Per quelle che sono risorse e competenze, credo che Suning abbia tutto per poter portare La Pulce all’Inter”.

