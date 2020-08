Calciomercato Juventus, cambia tutto in attacco: il bomber arriva a zero!

La Juventus tiene d’occhio le piste per l’attacco: spunta una nuova possibilità, con un bomber che potrebbe arrivare addirittura a zero

Pirlo e la Juventus di nuovo a confronto. Oltre all’argomento staff tecnico si è parlato anche di calciomercato, come era preventivabile. Pirlo ha continuato ha dare indicazioni per gli acquisti, la lista compilata è ormai abbastanza definita, per ruoli e anche per nomi. La scelta dell’erede di Higuain è molto importante, bisogna scegliere con cura e soprattutto con più di un occhio al portafoglio. Raul Jimenez e Edin Dzeko restano al primo posto delle preferenze di Pirlo, insieme a Duvan Zapata.

Calciomercato Juventus, svolta Milik: può arrivare a zero nel 2021

Il nome in evidenza per la Juventus, però, è sempre quello di Arkadiusz Milik, che ha già un accordo di massima con i bianconeri. A mancare è l’intesa con il Napoli, sulla cifra e soprattutto la contropartita. Ma sul polacco potrebbe aprirsi uno scenario a sorpresa: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’arrivo a Torino di Milik potrebbe addirittura slittare di un anno. L’ex Ajax arriverebbe in bianconero solo nel 2021, ma a parametro zero. Intanto la Juventus, per quest’anno, continua a lavorare sul fronte Edin Dzeko, che la Roma non vorrebbe cedere. Il bosniaco piace a Pirlo, ma non è l’unico visto che continuano a restare in piedi le opzioni Morata e Jimenez, valutato però quasi 100 milioni di contratto. Se Milik dovesse arrivare tra un anno a zero, le strategie della Juve potrebbero cambiare a partire dalle prossime settimane.