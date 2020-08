DIRETTA Champions League, Lipsia-Atletico Madrid 0-0: Carrasco, parata – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘José Alvalade’ tra le squadre di Nagelsmann e Simeone in tempo reale

Il Lipsia e l’Atletico Madrid si affrontano nella gara di sola andata valida per i quarti di finale di Champions League a Lisbona. Da una parte i tedeschi di Nagelsmann vogliono continuare a sorprendere dopo aver vinto il proprio girone ed aver eliminato il Tottenham agli ottavi; dall’altra gli spagnoli di Simeone – arrivati secondi nel gruppo della Juventus prima di far fuori i campioni in carica del Liverpool – puntano alla terza finale dell’ultimo decennio per alzare finalmente il trofeo. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘José Alvalade’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl, Laimer, Nkunku, Angelino; Sabitzer, Olmo; Poulsen. All. Nagelsmann

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Carrasco; Llorente, Diego Costa. All. Simeone