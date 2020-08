SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato Juventus, il bomber è Zapata

Nessun dubbio su quale sia il bomber perfetto per la Juventus di Andrea Pirlo: Duvan Zapata è il prescelto dei tifosi

Non cambia la priorità della Juventus. Pirlo al posto di Sarri in panchina ma il primo obiettivo nel calciomercato bianconero resta l’attaccante. Qual è il bomber migliore per la nuova Juve? Lo abbiamo chiesto ai follower del nostro profilo Twitter ufficiale e la risposta è stata chiara: è Duvan Zapata il prescelto con quasi il 38,6% di preferenze. Molto staccati gli altri nomi accostati ai bianconeri: l’ex Alvaro Morata è secondo con il 27,5% di voti, mentre Raul Jimenez con il 19,9% riesce a stare davanti ad Arek Milik, ultimo in questa particolare graduatoria con appena il 14% di voti.