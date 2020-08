Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: a 36 anni dice addio al campo

Stephan Lichtsteiner ha annunciato il ritiro. Il 36enne, ex Juventus e Lazio, con un video sui social ha comunicato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

“Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso che a questo punto di fermo e mi ritiro dal calcio giocato – il suo messaggio – . Vorrei ringraziare per le tante splendide emozioni vissute insieme. Sono molto orgoglioso del cammino fatto insieme. Grazie mille per tutti”.

Cresciuto nel Grasshoppers, ha vestito anche le maglie di Lille, Arsenal e Augusta, squadra nella quale ha chiuso la sua carriera con venti presenze nella stagione che si è appena conclusa. Oltre cento le presenze con la Nazionale svizzera, della quale è stato anche capitano.

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️

A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ #thankyou @SFV_ASF @1886_gc_zuerich @osclilleosc @OfficialSSLazio @juventusfc @Arsenal @FCAugsburg pic.twitter.com/729Yfw7tc7

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) August 12, 2020