Inizia la final eight dell’Europa League, con Inter-Bayer Leverkusen che mette in palio l’accesso alle semifinali

Ci siamo. Dopo aver eliminato il Getafe, Antonio Conte chiede ai suoi ragazzi un’altra vittoria per conquistare la semifinale di Europa League. In programma alle 21, Inter-Bayer Leverkusen apre il programma dei quarti di finale. Senza lo squalificato Aranguiz, il club tedesco si affiderà soprattutto all’estro di Havertz, sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. In nerazzurri, dal canto loro, sperano di tenere fede alla legge del “non c’è due senza tre”, avendo vinto entrambi i precedenti contro il club delle aspirine nel 2002 e nel 2003. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Bayer Leverkusen

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Da confermare – BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland. All. Bosz