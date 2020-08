Coronavirus, Antonio Banderas: “Sono positivo”

L’attore Antonio Banderas rivela di essere positivo al coronavirus: l’annuncio il giorno del suo sessantesimo compleanno

Un compleanno decisamente particolare per Antonio Banderas che immaginava di festeggiare i suoi 60 anni in maniera diversa. Invece l’attore ha annunciato di avere il coronavirus. In un post pubblicato su Instagram, Banderas ha scritto: “Un saluto a tutti. Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio sessantesimo compleanno seguendo la quarantena, poiché sono risultato positivo al Covid-19“. L’attore ha anche spiegato di non avere sintomi particolari: “Mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito. Sono fiducioso di riprendermi il prima possibile – ha aggiunto – seguendo le indicazioni dei medici”.

Poi il programma per la quarantena: “Approfitterò per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare piani per cominciare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti”.