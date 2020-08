Calciomercato Inter, ipotesi di scambio in difesa | E’ un pupillo di Conte!

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, potrebbe tornare nel mirino dell’Inter di Antonio Conte a caccia di rinforzi per la retroguardia: la situazione

L’Inter, oltre al cammino in Europa League, continua a lavorare in vista della prossima stagione e della finestra estiva di calciomercato. Sul taccuino dei nerazzurri ci sarebbe anche il nome di Antonio Rudiger, pupillo di Conte che lo portò al Chelsea nella stagione 2017/2018. Il difensore tedesco, abile soprattutto con la difesa a tre, potrebbe essere l’uomo giusto per i nerazzurri per completare la retroguardia.

Rudiger è in scadenza di contratto nel 2022 e il suo valore si aggira sui 40 milioni di euro. L’Inter potrebbe però mettere sul piatto, in un’eventuale trattativa con i Blues di Lampard, Milan Skriniar. Lo slovacco non ha impressionato e con un conguaglio economico di 15 milioni, oltre al cartellino dell’ex Roma, la Beneamata potrebbe lasciarlo andare. D’altro canto, il Chelsea difficilmente andrebbe ad accettare una proposta di questo tipo, nonostante Rudiger non sia un titolare fisso nelle rotazioni di Frankie Lampard.

