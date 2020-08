Agguato ad un portavalori a Cerignola sull’autostrada A14: sparatoria, auto in fiamme e malviventi in fuga. Chiuso il tratto autostradale

Panico sull’autostrada A14, due chilometri dopo l’uscita Cerignola Est, in direzione sud. Dei malviventi hanno assaltato un furgone portavalori. Scene di panico sulla strada con sparatoria, chiodi lasciati per terra per favorire la fuga e macchine date alle fiamme. Ancora non è chiaro se i rapinatori sono riusciti a portare con sé il bottino: la polizia si è messa sulle loro tracce e nella ricerca sono utilizzati anche elicotteri. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Guardia di Finanza.

Chiusa su entrambe le carreggiate l’autostrada A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia. Le code hanno raggiunto anche i tre chilometri come comunicato da Autostrada che ha anche segnalato i percorsi alternativi da compiere: per chi viaggia verso Bari, “si consiglia di uscire a Foggia e di rientrare in A16 a Cerignola ovest per poi raggiungere la A14, il percorso inverso per chi è diretto a Pescara”.