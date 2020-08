Andrea Pirlo è appena arrivato sulla panchina della Juventus e già deve affrontare un infortunio importante con relativo lungo stop

Andrea Pirlo è pronto ad aprire la sua avventura sulla panchina della Juventus. Il compito assegnato all’ex centrocampista sarà complicato, dal momento che dovrà confermare lo scudetto e soprattutto provare a fare meglio in Champions League. Per il giovane tecnico bianconero, però, c’è già da fare i conti con degli infortuni importanti in rosa. Uno è sicuramente quello di Paulo Dybala, rientrato a tempo di record per il Lione e poi di nuovo fermatosi dopo appena un quarto d’ora di gara.

Juventus, operazione de Ligt: stop di tre mesi

Non solo, perché la Juventus dovrà vedersela anche con l’assenza di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese convive da mesi con un problema alla spalla destra, che non gli ha comunque impedito di essere sempre uno dei migliori in campo. Il classe ’99 lo aveva ammesso, ci vorrà l’operazione e questa eliminazione precoce – almeno – gli permetterà di rimettersi subito in sesto. Come riporta ‘Tuttosport’, però, ci vorranno addirittura circa tre mesi per tornare al top. L’intervento dovrà stabilizzare definitivamente la spalla, lussata a novembre con l’Atalanta. Ci sarà bisogno di una lunga riabilitazione, di fisioterapia alla Continassa, per questo de Ligt si opererà questa settimana. L’ex Ajax è un combattente, spera di rientrare il 20 o 21 ottobre, per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, quindi tra due mesi e mezzo circa. Un obiettivo raggiungibile, ma servirà prudenza e per questo potrebbe slittare tutto di qualche altro giorno.