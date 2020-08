Juventus, Pirlo nuovo allenatore: “Scelta folle”

La scelta di Andrea Pirlo per la panchina della Juventus non convince i tifosi bianconeri che criticano la decisione della società

“Scelta folle”, decisione “scellerata”. La Juventus è orientata ad affidare la panchina ad Andrea Pirlo e prima ancora dell’annuncio ufficiale la società bianconera è sotto processo. L’esonero di Sarri è stato approvato da tutti, non così la decisione di promuovere Pirlo immediatamente dall’Under 23 alla prima squadra. Mentre è in corso il colloquio che dovrebbe portare all’annuncio, i tifosi sui social sono scatenati e le critiche sono molteplici. L’esperienza mancante in panchina per l’ex campione è il punto dolente, anche se qualcuno plaude alla decisione di Andrea Agnelli. Al campo, come sempre, il verdetto finale.

La Juventus ha scelto Pirlo..

Dare una squadra così importante a un debuttante è una scelta scellerata!!

Secondo me è finito il ciclo Juventus.#Pirlo #Juventus — Kristian81 (@LordKry81) August 8, 2020

Un allenatore con nessuna esperienza che si mette ad allenare come prima squadra una big, in pratica una tipica carriera su Football Manager #Pirlo — Scomodino (@Scomodino) August 8, 2020

Appoggio totalmente la scelta del Presidente @andagn 🤍🖤

Visto chi c’era sul mercato, per me è la scelta migliore… con un occhio al bilancio🤍🖤 #Pirlo #Juventus — Gabriele Restivo (@restivogab) August 8, 2020

Scelta folle di una società che pare in totale confusione. #Pirlo #FinoAllaFine #Juve — Jacopo Ramazzotti (@J_Ramazzotti) August 8, 2020