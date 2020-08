Juventus-Lione, rigore dubbio e gol | Scoppia la furia social!

Scoppia la furia social durante Juventus-Lione dopo un rigore dubbio e il gol dei francesi

Vibranti proteste della Juventus nella gara di Champions League contro il Lione. Al minuto 11, l’arbitro Zwayer ha concesso un calcio di rigore ai francesi per un intervento di Bentancur su Aouar in area di rigore: nonostante le immagini mettessero in dubbio la sua decisione, l’arbitro non è stato richiamato dagli assistenti al Var, scatenando l’ira funesta dei tifosi sui social, accompagnate dalle lamentele di giocatori e staff bianconero. Tanti, invece, gli sfottò dai tifosi avversari. Calciomercato.it ha raccolto alcuni dei Tweet più significativi e divertenti di questa sera:

In precedenza l’arbitro aveva un bidone della spazzatura al posto del cuore, in questa occasione ha deciso di indossare la mascherina sugli occhi #JuveLione — terawings (@t3rawings) August 7, 2020

Poi ci si lamenta degli arbitri italiani…

In Europa il livello è veramente imbarazzante.

Quanto successo stasera è clamoroso, al di là del tifo.

Roba che neanche tra i dilettanti.#JuveLione — Stefano Costa (@steferrari85) August 7, 2020