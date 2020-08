Champions League, Juventus-Lione 2-1: non basta Cristiano Ronaldo, bianconeri fuori

Juventus-Lione 2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo che però non basta a ribaltare la sconfitta dell’andata: bianconeri fuori dalla Champions League

Inizio shock per la Juventus, che va sotto dopo 12 minuti per un calcio di rigore trasformato col cucchiaio da Depay. L’arbitro Zwayer punisce un leggero contatto di Bernardeschi su Aouar. I bianconeri faticano a trovare una reazione credibile, ma il direttore di gara li rimette in corsa assegnando un altro rigore per tocco di mano assai discutibile di Depay. Cristiano Ronaldo (43′) realizza e poi mette a segno anche la doppietta, nel secondo tempo (60′) con un gran sinistro dal limite. Juve che ci crede e con Bonucci e ancora con CR7 va vicina al gol qualificazione. Entra Dybala, ma dopo pochi minuti si arrende per un nuovo infortunio. Assalti finali infruttuosi, Champions ancora stregata per la Juve. Il Lione vola ai quarti, dove troverà il Manchester City.

JUVENTUS-LIONE 2-1 – 12′ Depay rig. (L), 43′ rig., 60′ Cristiano Ronaldo (J)