Conclusi gli ottavi di finale di Europa League: ai quarti resta in corsa solo l’Inter, che sfiderà il Bayer Leverkusen il prossimo 10 agosto

L’Europa League entra nel vivo: si sono conclusi oggi tutti gli ottavi di finale e da 10 agosto avrà inizio la Final Eight in Germania. L’Inter è l’unica compagine italiana ancora in corsa. Dopo aver eliminato il Getafe, i nerazzurri sfideranno il Bayer Leverkusen e, in un’eventuale semifinale, la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea. Gli altri due match dei quarti saranno Manchester-United-Copenhagen e Wolverhampton-Siviglia.

Ecco i risultati di oggi:

Bayer Leverkusen-Rangers 1-0

Siviglia-Roma 2-0

Basilea-Eintracht 1-0

Wolverhampton-Olympiakos 1-0.

Quarti di finale:

Manchester United-Copenhagen (10 agosto)

Inter-Bayer Leverkusen (10 agosto)

Shakhtar-Basilea (11 agosto)

Wolverhampton-Siviglia (11 agosto)

Semifinali:

Manchester United o Copenhagen-Wolverhampton o Siviglia (16 agosto)

Inter o Bayer Leverkusen-Shakhtar Donetsk o Basilea (17 agosto)

FINALE IL 21 AGOSTO

